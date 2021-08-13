ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Устроивший бойню в британском Плимуте мужчина покончил с собой

16:04
  • пятница
  • 13 августа 2021

Среди жертв – маленькая девочка

Жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек, одна из убитых – маленькая девочка. Преступник покончил с собой до приезда полиции, сообщил на пресс-конференции начальник полицейского управления графства Девон и Корнуолл Шон Сойер.
В Берлине произошла стрельба

"В настоящий момент мы не знаем, каков был мотив. Следствию еще предстоит установить обстоятельства произошедшего, однако в настоящий момент мы не рассматриваем версии о том, что это был теракт", - заявил Сойер.

По данным полиции, стрельбу открыл 22-летний местный житель Джейк Дейвисон. Первой жертвой преступника стала женщина – по неподтвержденным пока данным, его мать. Остальные погибшие, включая маленькую девочку, видимо, были просто случайными прохожими. Еще два человека остаются в больнице с тяжелыми ранениями, передает Reuters.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Великобритании
Полиция Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.