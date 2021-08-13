Устроивший бойню в британском Плимуте мужчина покончил с собой

Среди жертв – маленькая девочка

Жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек, одна из убитых – маленькая девочка. Преступник покончил с собой до приезда полиции, сообщил на пресс-конференции начальник полицейского управления графства Девон и Корнуолл Шон Сойер.

"В настоящий момент мы не знаем, каков был мотив. Следствию еще предстоит установить обстоятельства произошедшего, однако в настоящий момент мы не рассматриваем версии о том, что это был теракт", - заявил Сойер.

По данным полиции, стрельбу открыл 22-летний местный житель Джейк Дейвисон. Первой жертвой преступника стала женщина – по неподтвержденным пока данным, его мать. Остальные погибшие, включая маленькую девочку, видимо, были просто случайными прохожими. Еще два человека остаются в больнице с тяжелыми ранениями, передает Reuters.

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