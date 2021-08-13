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В Якутии ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации

18:07
  • пятница
  • 13 августа 2021

Ситуация остается сложной

В пятницу в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Это даст более широкие возможности по привлечению сил МЧС из других регионов. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии. Там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания. Огонь всё ближе к населённым пунктам. Из-за сильной задымлённости эта пятница почти на всей территории республики, в том числе в Якутске, объявлена выходным днём.

Подробнее - в репортаже Егора Киселёва

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