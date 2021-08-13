Путин обсудил с Совбезом сотрудничество в оборонной сфере

Совещание прошло в режиме видеосвязи

Владимир Путин в пятницу провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Основной темой обсуждения стали вопросы международного сотрудничества в оборонной сфере.

"У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность. Давайте начнём работать", - отметил Путин.

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