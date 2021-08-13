ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио

17:49
  • пятница
  • 13 августа 2021

Москвичи завоевали почти 40% медалей сборной страны на Играх

В мэрии Москвы в пятницу чествовали столичных спортсменов, вернувшихся из Токио с олимпийскими медалями. Сергей Собянин поздравил призеров, их тренеров и вручил сертификаты на получение премий от города. Прошедшие Игры подтвердили высокий уровень подготовки в спортивных центрах столицы. Москвичи составили почти треть участников российской сборной, и принесли в её копилку 40 процентов наград.
Опрос показал, как россияне оценивают итоги Олимпиады

Самые яркие кадры прошедших Олимпийских игр в Токио - теперь и в Белом зале мэрии. Ведь 40 процентов медалей, завоеванных в Японии, заслуга москвичей. В копилке столицы - 7 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сергей Собянин поздравил спортсменов с победой, которая в этот раз давалась особенно сложно.

"Поздравляю! Просто молодцы! Вся страна, наверное, как никогда, переживала за вас. Ждала побед. И радовалась успехам. Мы переживали олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях. Необычных из-за пандемии, из-за ограничений, из-за санкций. И я думаю, что и вы и мы все очень переживали", - отметил Собянин.  

Несмотря на то, что спортсменам пришлось выступать без флага, гимна и даже болельщиков на трибунах, поддержку россиян олимпийцы чувствовали, как никогда, даже через тысячи километров.

Участие в Олимпийских играх - это всегда большой вызов многим препятствиям. Спортивному гимнасту Артуру Далалояну, пожалуй, можно было бы дать еще одну медаль - за супервыносливость. За два месяца до соревнований он получил серьезную травму ноги. Поэтому отсутствие зрителей на трибунах ему в чем-то даже помогло.

Но большинство спортсменов, конечно же, говорили о том, что в этих Играх им не хватило особой атмосферы и общения.

От мэра всем победителям вручили денежные сертификаты. За золото - 4 миллиона рублей, серебро - 2 миллиона, за бонзу - 1 миллион 700 тысяч.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин вручает награды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.