Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио

Москвичи завоевали почти 40% медалей сборной страны на Играх

В мэрии Москвы в пятницу чествовали столичных спортсменов, вернувшихся из Токио с олимпийскими медалями. Сергей Собянин поздравил призеров, их тренеров и вручил сертификаты на получение премий от города. Прошедшие Игры подтвердили высокий уровень подготовки в спортивных центрах столицы. Москвичи составили почти треть участников российской сборной, и принесли в её копилку 40 процентов наград.

Самые яркие кадры прошедших Олимпийских игр в Токио - теперь и в Белом зале мэрии. Ведь 40 процентов медалей, завоеванных в Японии, заслуга москвичей. В копилке столицы - 7 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сергей Собянин поздравил спортсменов с победой, которая в этот раз давалась особенно сложно.

"Поздравляю! Просто молодцы! Вся страна, наверное, как никогда, переживала за вас. Ждала побед. И радовалась успехам. Мы переживали олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях. Необычных из-за пандемии, из-за ограничений, из-за санкций. И я думаю, что и вы и мы все очень переживали", - отметил Собянин.

Несмотря на то, что спортсменам пришлось выступать без флага, гимна и даже болельщиков на трибунах, поддержку россиян олимпийцы чувствовали, как никогда, даже через тысячи километров.

Участие в Олимпийских играх - это всегда большой вызов многим препятствиям. Спортивному гимнасту Артуру Далалояну, пожалуй, можно было бы дать еще одну медаль - за супервыносливость. За два месяца до соревнований он получил серьезную травму ноги. Поэтому отсутствие зрителей на трибунах ему в чем-то даже помогло.

Но большинство спортсменов, конечно же, говорили о том, что в этих Играх им не хватило особой атмосферы и общения.

От мэра всем победителям вручили денежные сертификаты. За золото - 4 миллиона рублей, серебро - 2 миллиона, за бонзу - 1 миллион 700 тысяч.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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