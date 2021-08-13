"ЕР" предложила разработать стандарт капремонта школьных зданий

В наблюдательные группы войдут родители

Партия "Единая Россия" предложила разработать стандарт капитального ремонта школьных зданий и принимать работу строителей только после одобрения родкомитетом. Об этом заявил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реализации поручений президента по итогам съезда партии.

За каждой школой будет закреплен депутат регионального или местного уровня. А в наблюдательные группы войдут общественники, родители и ученики. В реестре школ, подлежащих ремонту, свыше семи тысяч зданий. Владимир Путин поручил единороссам обеспечивать реконструкцию не менее полутора тысяч школ в год. На эти цели выделены огромные средства, и, по словам Турчака, принципиально важно, чтобы каждый рубль расходовался максимально эффективно.

"Важно не просто переложить кровлю, обновить потолки и стены, но не менее важно создать новую образовательную среду. Оснастить школу мебелью, благоустроить территорию, оснастить профильные классы современным оборудованием. Посмотреть, что у нас с медицинскими кабинетами, с пищеблоками. И отдельный вопрос - это выполнение требований антитеррористической безопасности", - заявил Андрей Турчак.

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