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Члены ЛДПР отметили День физкультурника

18:22
  • пятница
  • 13 августа 2021

Лидер либерал-демократов принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину с места

Члены ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским в пятницу отметили День физкультурника коллективной сдачей норм комплекса ГТО - готов к труду и обороне.

Лидер либерал-демократов освежил навыки в игре в бадминтон и настольный теннис и принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину с места. Обращаясь к юным спортсменам, председатель партии призвал их развивать массовый спорт, чтобы в каждом дворе были свои баскетбольные и бадминтонные площадки, столы для пинг-понга и волейбольные сетки.

По мнению Владимира Жириновского, спорт должен быть максимально доступен для всех граждан, тогда можно будет говорить об улучшении здоровья нации.

"Все спортивные залы во всех школах страны должны работать с 7 утра до 10 вечера. Давайте сделаем два тренера. Закрыты не должны быть. Все залы школы, все площадки, все ведомственные клубы. Это вот очень важно. Обязательно это слово - массовость. То есть все, все", - сказал Жириновский.

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