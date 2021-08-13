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Александр Мажуга предложил устраивать для старшекурсников "Дни карьеры"

18:27
  • пятница
  • 13 августа 2021

Он рассказал, зачем нужны soft skills

Какими качествами должны обладать выпускники российских вузов, чтобы наиболее точно соответствовать запросам рынка. И как сами образовательные учреждения могут помочь своим студентам найти работу. Эти вопросы обсуждались в пятницу на круглом столе в Москве с участием руководителей университетов и академий, сообщает "ТВ Центр".

Так, ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга предложил устраивать для старшекурсников "Дни карьеры" с участием представителей профильных предприятий. На таких встречах выпускник может оставить резюме, задать вопросы про условия работы и требуемые навыки. По данным опроса руководителей 700 предприятий химической отрасли, главное полезное качество молодого специалиста - это умение самосовершенствоваться и учиться дальше.

"Потому что мы не знаем, каким будет химический комплекс и другие сферы нашей жизни через пять и через десять лет. Очень интересно, что все отмечали, что очень нужны soft skills. И на самом деле, сейчас в образовательных организациях этим soft skills - иногда называют мягкие компетенции, надкомпетенции - очень мало уделяют внимание. Что это такое? Навыки коммуникации, навыки умения работать с литературой, навыки представления информации, навыки в нашем случае научного письма. Навыки презентовать себя на собеседовании - это тоже soft skills, навыки общения в команде", - отметил Александр Мажуга.

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