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Названа сумма компенсаций пострадавшим при взрыве автобуса

16:36
  • пятница
  • 13 августа 2021

Родственники погибших получат по 1 миллиону рублей

Родственники погибших и раненные при взрыве автобуса в Воронеже получат компенсации. Решение принял губернатор области Александр Гусев.
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"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 миллиону  рублей. Тяжело раненные - по 500 тысячрублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее", - написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил воронежских предпринимателей: он сообщил, что к нему уже обратились несколько бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Глава региона отметил, что намерен изучить историю каждой из семей и принять решение о том, нужна ли еще какая-то поддержка, исходя из их материального положения.

Минувшим вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. 19 пассажиров пострадали, двое позже скончались. Причины инцидента устанавливают взрывотехники ФСБ и криминалисты СК, передает ТАСС.

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