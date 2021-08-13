"Витязь-аэро" запретили возить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Разрешение на грузоперевозки у компании осталось

Компании "Витязь-аэро" запретили перевозить пассажиров. Решение ограничить сертификат эксплуатанта приняла Росавиация после того, как вертолет авиакомпании потерпел крушение на Камчатке. Разрешение на грузовые перевозки и выполнение рейсов санавиации у компании сохраняется.

"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров", - сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

Вертолет Ми-8 "Витязь-аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Чудом спаслись восемь человек. Возбуждено уголовное дело, создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия, передает ТАСС.

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