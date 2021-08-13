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Спасатели начали эвакуацию жителей Керчи из зон подтопления

17:40
  • пятница
  • 13 августа 2021

Уровень рек в Крыму опасно повысился

Спасатели эвакуируют жителей некоторых районов Керчи, оказавшихся в зоне подтопления из-за ливней. Сильный дождь начался в городе накануне. Потоки воды накрыли некоторые улицы и стекают в море.
Власти Керчи рекомендовали туристам воздержаться от посещения города

Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, а также частные придомовые территории. Спасатели предупреждают о возможном повышении уровня рек до опасных отметок.

"С 8 часов 13 августа до 8 часов 14 августа уровни воды в реках повысятся с вероятным достижением опасных отметок", - говорится в сообщении МЧС. Синоптики прогнозируют в ночь на 14 августа в восточных районах Крыма очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 20-25 м/с.  Днем ожидается кратковременный дождь, гроза, передает РИА Новости.

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