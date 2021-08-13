Вассерман: Столичные власти приняли решение о строительстве школы в ЖК "Золотая звезда"

Проект утвержден

Жильцы ЖК "Золотая звезда" обратились к Анатолию Вассерману с просьбой помочь решить вопрос со строительством начальной школы, возведения которой они ждут долгое время.

Как рассказал публицист, проект утвержден на уровне Градостроительной комиссии столицы.

"Я обратился к столичным властям и мне прислали ответ, что решение о строительстве за счет городского бюджета принято. Это означает, что вопрос из стадии рассмотрения перешел в стадию скорейшего решения", - сказал он.

Как рассказал один из жителей ЖК, они покупали здесь квартиру именно для того, чтобы сын мог ходить в школу во дворе.

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