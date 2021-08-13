Власти назвали причины роста смертности в столице

Одна из них – новый штамм коронавируса

Власти Москвы назвали причины роста смертности этим летом в столице. Одна из них – распространение нового штамма коронавируса. Отрицательную роль сыграла и жара.

"Динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия. Врачи предупреждают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары резко повышают риск тромбообразования, падения давления и инсульта, передает "Интерфакс".

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