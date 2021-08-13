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Елена Кац призвала шире информировать родителей о возможностях отдыха детей-льготников

18:28
  • пятница
  • 13 августа 2021

Существует возможность отправиться на отдых в несколько курортных зон

Муниципальный депутат Елена Кац призвала шире информировать родителей о возможностях отдыха детей-льготников. Об этом она рассказала в ходе встречи с представителями "Мосгортура".

"В Москве многое делается для этого, есть возможность отправиться на отдых в несколько курортных зон, получить путевку в оздоровительный лагерь, пансионат семейного типа или сертификат на самостоятельную организацию отдыха", - отметила Елена Кац.

Представители "Мосгортура" высказали согласие с пожеланиями муниципального депутата.

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Елена Кац
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