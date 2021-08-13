Мясников рассказал о роли алкоголя в профилактике коронавируса

Помогают напитки и от других болезней

Умеренное употребление алкоголя положительно сказывается на здоровье. И даже помогает профилактике коронавируса и других болезней, заявил главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

"Один-два "дринка" повышают очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин", — рассказал специалист в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

Мясников отметил, что алкоголь действительно снижает иммунитет – но у алкоголика. Малопьющих же это не касается. По словам врача, малые дозы алкоголя могут быть полезны также в процессе лечения некоторых заболеваний, в том числе коронавируса.

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