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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 20

18:57
  • пятница
  • 13 августа 2021

Следствие рассматривает три версии произошедшего

Департамент здравоохранения Воронежской области уточнил данные о пострадавших при взрыве автобуса. По информации ведомства, ранены 20 человек, трое из них – в тяжелом состоянии. 12 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, пятеро получают помощь амбулаторно.
В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

Следствие рассматривает три версии происшествия. Наименее вероятная – теракт, так как на месте не найдены следы поражающих элементов. Также возможны неисправность оборудования и перевозка одним из пассажиров взрывоопасных предметов.

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался 12 августа вечером  около галереи Чижова в Воронеже. Глава региона Александр Гусев после взрыва поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта, передает ТАСС.

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