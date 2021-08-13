Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за подтоплений

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Подготовиться к эвакуации рекомендовали власти Сочи горожанам, чьи дома оказались в зонах подтоплений. Принять меры предосторожности призвал сочинцев мэр города Алексей Копайгородский.

"Сейчас важно гражданам проявить бдительность и осторожность. Не оставлять свои автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, а также на территориях вблизи рек", — написал мэр в Telegram-канале.

Синоптики тем временем прогнозируют ухудшение погоды, подъем уровня воды в реках и сходы селевых потоков. Власти запретили купаться на всех пляжах Сочи. Во всем городе-курорте до 15 августа действует экстренное предупреждение. По данным Гидрометцентра, до начала следующей недели на Черноморском побережье ожидаются сильнейшие ливни и ветер, смерчи над морем, передает РИА Новости.

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