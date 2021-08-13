Афганские радикалы пообещали амнистию служащим правительственной армии

Чиновников призвали не эмигрировать из страны

Военнослужащим правительственной армии Афганистана пообещали амнистию. Заявление распространило движение "Талибан" (запрещенное в России). Радикалы призвали население не бросать свои дома и не эмигрировать перед лицом наступления боевиков.

"Быстрый прогресс отрядов "Талибана" является знаком популярности движения. Если кто-то воевал против "Талибана", не должен ничего опасаться. Все могут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени "Талибана", немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался", приводит обращение талибов иранское агентство ISNA.

Радикалы пообещали амнистию военнослужащим правительственной армии, неприкосновенность имущества частных лиц и государственной собственности. Правительственным чиновникам не советуют эмигрировать с семьями из страны.

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