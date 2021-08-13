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Ливни на Кубани оставили без света более 29 тысяч человек

20:30
  • пятница
  • 13 августа 2021

Работают 10 бригад энергетиков

Сильный дождь на Кубани оставил без электроснабжения более 29 тысяч человек. Ливни продолжаются, наиболее сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе.
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"В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков", - говорится в сообщении Минэнерго России.

Ливни обрушились на регионы Кубани в ночь на 13 августа, дожди не стихают до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий. Прогноз неблагоприятный – ливни только усилятся, передает РИА Новости.

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