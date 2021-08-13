Ливни на Кубани оставили без света более 29 тысяч человек

Работают 10 бригад энергетиков

Сильный дождь на Кубани оставил без электроснабжения более 29 тысяч человек. Ливни продолжаются, наиболее сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе.

"В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков", - говорится в сообщении Минэнерго России.

Ливни обрушились на регионы Кубани в ночь на 13 августа, дожди не стихают до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий. Прогноз неблагоприятный – ливни только усилятся, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram