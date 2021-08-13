Полиция эвакуировала более 300 детей из подтопленного санатория в Анапе

Потоки воды смывают автомобили

Детский санаторий в Анапе оказался в зоне подтопления. Полицейским пришлось эвакуировать более 330 детей и несколько десятков сотрудников учреждения.

"Сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В поселке Витязево из детского санатория было эвакуировано 332 ребенка и 50 сотрудников санатория", - говорится в сообщении Анапского ОМВД.

В сети тем временем появилось видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как автомобиль уходит под воду вместе с водителем. Данных о состоянии автовладельца на данный момент нет.

За ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков – 109 миллиметров. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

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