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МакSим после выписки из больницы встретили родные

21:13
  • пятница
  • 13 августа 2021

Пивица приняла решение долечиваться дома

Певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из московской больницы, где она на протяжении полутора месяцев боролась с болезнью. Артистка уже прибыла домой, где ее встретили родственники, а также медицинский работник, пишет kp.ru.
Певица МакSим опубликовала первое фото из больницы

Менеджер певицы Яна Богушевская рассказала "СтарХиту", что МакSим приняла решение долечиваться в домашних условиях, однако за ней будет вестись круглосуточное наблюдение медиков.

"Марине еще предстоят длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой", - сообщила Богушевская.

В середине июня у Марины Абросимовой было зафиксировано 40% поражения легких. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Певице стало лучше в начале августа, она пришла в сознание и смогла опубликовать пост в соцсетях.

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