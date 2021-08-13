Июль 2021 года установил исторический погодный рекорд

Это самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений

Абсолютный рекорд по жаре установил июль 2021 года. Этот месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, которое ведет наблюдения за погодой с 1880 года, установило, что общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке – тогда суша и море прогревались до 15,8 градуса Цельсия.

Предыдущий температурный рекорд июля был зафиксирован в 2016 году. Позже такие же значения были достигнуты в 2019-м и 2020 году. Новый рекорд превышает те показатели на 0,01 градуса Цельсия, передает ТАСС.

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