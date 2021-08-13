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Июль 2021 года установил исторический погодный рекорд

21:30
  • пятница
  • 13 августа 2021

Это самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений

Абсолютный рекорд по жаре установил июль 2021 года. Этот месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой.
Июль-2021 вошел в пятерку самых жарких в России

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, которое ведет наблюдения за погодой с 1880 года, установило, что общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке – тогда суша и море прогревались до 15,8 градуса Цельсия.

Предыдущий температурный рекорд июля был зафиксирован в 2016 году. Позже такие же значения были достигнуты в 2019-м и 2020 году. Новый рекорд превышает те показатели на 0,01 градуса Цельсия, передает ТАСС.

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