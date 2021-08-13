Тысячу детей эвакуировали спасатели из подтопленных лагерей на Кубани

Сейчас воспитанники в безопасности

Сильные ливни на Кубани вызвали подтопления нескольких детских оздоровительных лагерей. Около тысячи воспитанников были эвакуированы в безопасное место из Анапы, Темрюкского и Славянского районов.

"В детском оздоровительном лагере "Северянка" Темрюкского района, в котором размещены 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место размещения (санаторий в с. Кучугуры, школа-интернат в г. Темрюк)", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, эвакуированы также 332 ребенка из детского оздоровительного лагеря "Огонек" в Анапе, 225 детей из детского лагеря "Лебяжий Берег", а также 45 воспитанников лагеря "Ровесник". Для всех детей организовано горячее питание.

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