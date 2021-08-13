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Лавров предложил ввести новый праздник

22:35
  • пятница
  • 13 августа 2021

Это День поисковика

В России может появиться новый праздник - День поисковика. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Сергей Лавров во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

Глава МИД обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. "Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

В июле Минпромторг представил проект указа президента о введении в России нового праздника - Дня качества.

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