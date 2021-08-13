Лавров предложил ввести новый праздник

Это День поисковика

В России может появиться новый праздник - День поисковика. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Сергей Лавров во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

Глава МИД обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. "Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

В июле Минпромторг представил проект указа президента о введении в России нового праздника - Дня качества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram