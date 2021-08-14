Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже продолжает расти

Помощь врачей потребовалась 24 пассажирам

Количество пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже возросло до 24 человек.

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался.

На текущий момент в больнице находятся 16 человек. Один пострадавших в реанимации с ожогами 1-2 степени.

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался 12 августа вечером около галереи Чижова в Воронеже. В автобусе в момент ЧП находились 35 человек. Два человека скончались. В качестве предварительной версии ЧП в полиции рассматривают неполадки газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Власти выплатят родным погибших по одному миллиону рублей, тяжело раненным – по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее.

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