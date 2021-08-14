В России выявлено 22 144 новых случаев коронавируса

Выздоровели 19 550 человек

В России за сутки выявили 22 144 случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 6 579 212 в 85 регионах страны.

Скончались 819 пациентов (169 683 за весь период пандемии), сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 19 550 и достигло 5 867 890 человек.

Всего в мире, по данным университета имени Джона Хопкинса, зафиксировано 206 280 463 случая коронавируса. Скончались 4 346 269 человек. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в США, Индии и Бразилии.

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