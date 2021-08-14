Проливные дожди затопили черноморское побережье Турции

Погибли 38 человек

Жертвами мощного наводнения в Турции стали 38 человек. Пострадавших - сотни. Самая сложная обстановка на севере республики.

Сразу три провинции объявлены зоной стихийного бедствия, передает "ТВ Центр". В прибрежных районах дороги превратились в реки. Мощные потоки воды и грязи сносят автомобили. Жителям приходится передвигаться на надувных лодках. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано сообщение между несколькими провинциями. В долине Бозкурта сошел сель. Вода размыла фундаменты многоэтажных зданий и отелей. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из зоны бедствия эвакуированы почти две тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram