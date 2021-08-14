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Проливные дожди затопили черноморское побережье Турции

11:45
  • суббота
  • 14 августа 2021

Погибли 38 человек

Жертвами мощного наводнения в Турции стали 38 человек. Пострадавших - сотни. Самая сложная обстановка на севере республики.
"Мы в панике": люди спасаются от пожаров в Турции

Сразу три провинции объявлены зоной стихийного бедствия, передает "ТВ Центр". В прибрежных районах дороги превратились в реки. Мощные потоки воды и грязи сносят автомобили. Жителям приходится передвигаться на надувных лодках. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано сообщение между несколькими провинциями. В долине Бозкурта сошел сель. Вода размыла фундаменты многоэтажных зданий и отелей. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из зоны бедствия эвакуированы почти две тысячи человек.

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