Более тысячи оленей погибли на Таймыре

Часть животных спасалась от якутских пожаров

В Красноярском крае выясняют причины массовой гибели северных оленей. Около 700 туш прибило к берегу реки у поселка Хатанга, еще несколько сотен мертвых животных обнаружили в воде. По основной версии, олени утонули, спасаясь от браконьеров. Возбуждено уголовное дело.

Этих северных оленей в Красноярском крае нашли местные егеря во время рейда. Взрослые особи и детеныши лежали на берегу реки Хатанга, передает "ТВ Центр". Как минимум треть животных убита выстрелами из огнестрельного оружия. На тушах - характерные отверстия, которые не спутать ни с чем.

"На берегу мы обнаружили 56 трупов дикого северного оленя. Мое предположение, что велась беспорядочная стрельба, когда олень осуществлял массовую миграцию", - рассказал инспектор охотнадзора Александр Беляев.

Сезон охоты на зверя открыт. Но отстреливать оленей именно во время миграции запрещено. Скорее всего, говорят егеря, массовый забой - дело рук браконьеров. Пока неизвестно, успели они забрать какую-то часть незаконной добычи с собой. Возможно, их спугнули, они убежали, бросив убитых животных. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимается прокуратура.

"По данным обстоятельствам сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, расследование которого поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, в воде обнаружены погибшие особи северного оленя. Причина смерти всех животных - асфиксия от попадания в легкие воды", - сообщил помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Игорь Елисеев.

По-видимому, когда браконьеры открыли огонь, испуганные животные начали беспорядочно метаться в реке. И в этой толчее утонул молодняк. В основном телята. В общей сложности во время рейда полицейские и охотоведы насчитали около 1200 погибших животных. По мнению ученых, в браконьерскую засаду попало очень большое стадо. Возможно, и не одно. Часть северных оленей в Красноярском крае сейчас мигрирует к местам традиционных зимовок. Другая - из Якутии спасается от лесных пожаров. К броду на реке Хатанга могли выйти одновременно до 10 тысяч животных. Поиск браконьеров продолжается. Задержать их пока не удалось. Тем не менее, по факту незаконной охоты заведено уголовное дело. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы. Ориентировочный ущерб от гибели животных составил 36 миллионов рублей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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