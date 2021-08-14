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22 человека пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

10:40
  • суббота
  • 14 августа 2021

Он врезался в грузовик

Во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

ДТП произошло утром 14 августа на 97-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительным данным, автобус Neoplan врезался в следующий впереди в попутном направлении грузовик MAN с полуприцепом.

Пострадали 22 пассажира, 16 человек доставлены в больницу. Транспортные средства получили значительные повреждения.

По факту аварии начата проверка. Причины ДТП выясняются.

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ДТП с автобусом во Владимирской области
ДТП с автобусом во Владимирской области
ДТП с автобусом во Владимирской области
ДТП с автобусом во Владимирской области
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