22 человека пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Он врезался в грузовик
Во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
ДТП произошло утром 14 августа на 97-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительным данным, автобус Neoplan врезался в следующий впереди в попутном направлении грузовик MAN с полуприцепом.
Пострадали 22 пассажира, 16 человек доставлены в больницу. Транспортные средства получили значительные повреждения.
По факту аварии начата проверка. Причины ДТП выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram