Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

До столицы 50 километров

Боевики террористического движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) захватили провинцию Логар на юге Афганистана.

По словам местных властей, боевики контролируют всю провинцию, в том числе ее столицу Пули-Алам. О погибших и пострадавших пока ничего неизвестно.

Логар находится в 50 километрах от Кабула – столицы Афганистана. В общей сложности талибы контролируют уже больше половины из 34 региональных столиц в Афганистане, уточняет агентство Associated Press (AP).

Ситуация в регионе обострилась после вывода американских войск и Афганистана, в результате чего террористическая группировка "Талибан" начала наступление. В начале августа талибы прорвали фронт на севере Афганистана.

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