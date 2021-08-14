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Россиян предупредили о "небывалых дождях" на выходных

12:40
  • суббота
  • 14 августа 2021

Непогода затронет ряд регионов России

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ближайшие дни.

14 и 15 августа ливень и шквалистый ветер до 20-27 метров в секунду накроют Сочи, Крым, Ростовскую и Саратовскую области, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Эвенкийский район Красноярского края.

"Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем", - рассказал ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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