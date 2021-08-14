Юг под водой: тысячи домов подтоплены в Крыму и на Кубани

Учтен опыт предыдущей непогоды

На юге России усиливают группировку спасателей для ликвидации последствий наводнения. В нескольких районах Краснодарского края введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, всем выдают горячее питание. Власти Крыма заранее подготовились к возможным подтоплениям. В Керчи, где только за сутки выпало 2 месячные нормы осадков, спасатели возвели ограждения и выставили дополнительные дежурные посты.

Подробности - в репортаже собственного корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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