Трутнев поручил обеспечить безопасность для людей, живущих возле лесов

Площадь пожара превысила семь миллионов гектаров

Свыше семи миллионов гектаров леса выгорело в Якутии. Природные пожары угрожают населенным пунктам. За сутки из опасных районов эвакуированы более 100 жителей. Усиленная группировка МЧС будет работать в республике до полной ликвидации возгораний. При необходимости в регион направят дополнительную авиацию. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Борьба с огнем не прекращается ни днем, ни ночью. Обстановка вокруг напоминает апокалипсис. Оранжевое небо и густой дым. В таких условиях местные жители всеми силами помогают тем, кто самоотверженно борется с огнем. Многие местные жители, рискуя здоровьем и жизнью, сами идут на схватку с огнем, передает "ТВ Центр".

В Рослесхозе сообщили о страшных цифрах. Этим летом площадь лесов, пройденная огнем, уже составила семь миллионов гектаров. Специалистов успокаивает только то, что большая часть - это беглый низовой пожар, который сжигает подлесок и кустарники. А главная порода Якутии - лиственница - в основном остается нетронутой.

После облета в Тастахском наслеге Намского района полпред президента Юрий Трутнев провел совещание в аэропорту Якутии. Он дал поручение Роскосмосу уточнить площадь лесных пожаров. Власти Якутии при поддержке правительства будут отправлять детей, проживающих в пострадавших от лесных пожаров населенных пунктах, на реабилитацию в другие регионы.

Активно в Якутске идет работа по реконструкции аэропорта. Пока он не позволяет авиации МЧС работать во всю мощь. Министр Евгений Зиничев по поручению президента тоже работает в регионе.

"20 августа ожидаем ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в Якутске. Тогда Бе-200 начнет работать здесь на территории", - заявил глава МЧС.

Самое главное - не допустить распространения огня в населенных пункты. Сейчас в непосредственной близости от них 14 природных пожаров.

Екатерина Гоголева, Анна Липартия, "ТВ Центр".

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