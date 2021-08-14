Боевики ИГ и "Талибана" готовятся к штурму Кабула

Город может быть захвачен уже в ближайшие недели

В Афганистане боевики стремительно продвигаются вглубь страны. Утром радикалы начали штурмовать областные центры сразу в трех провинциях. Бои идут на северо-западе и юго-востоке страны. До Кабула остаются считанные километры. По данным СМИ, Великобритания и США уже готовятся к эвакуации своих посольств. В американском Сенате призывают остановить наступление боевиков при помощи авиаударов.

Город Пули – Алам - административный центр афганской провинции Логар теперь тоже под властью Талибана. За последнюю неделю боевики запрещенной в России организации смогли захватить столицы 16 провинций. В том числе - второй по размеру в стране город Кандагар и следующий за ним Герат. Причем без существенного сопротивления. В Герате местные полицейские просто сбежали из города, а губернатор добровольно перешел на сторону радикалов.

Боевики сейчас контролируют две трети территории страны. В том числе, пропускные пункты вдоль границ, в которые уже направи2лись бежавшие в Афганистан боевики запрещенной в России организации "Исламское государство". Часть из них вместе с талибами собирается идти на Кабул. Город, сообщает американская пресса со ссылкой на разведданные, может быть захвачен уже в ближайшие недели.

"Мы в реальном времени наблюдаем за происходящим. Это вызывает большую обеспокоенность. Кабул сейчас не находится в условиях непосредственной угрозы. Но если вы посмотрите на то, что сейчас делает "Талибан", то увидите, что они пытаются изолировать столицу", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Вашингтон теперь просто разводит руками. А ведь все это - последствия действий США, которые после 20 лет военного присутствия в Афганистане наконец признали провал своей миссии. Теперь они решили поспешно вывести войска.

Надеясь укрыться от расправы исламистов, в Кабул едут тысячи афганских беженцев. Мест в лагерях уже фактически нет. Но что будет с этими людьми, если Кабул все-таки захватят радикалы, страшно представить.

"Я практически потеряла надежду. Сейчас мы просто проводим время со своей семьей и друзьями. Я заранее прошу у них прощения, потому что знаю, если талибы придут - никто из нас не выживет. Я знаю, что нас убьют", - рассказала активистка Тараном Сейеди.

Крайнюю обеспокоенность ситуацией выражает российский МИД. Москва настаивает на возобновлении переговорного процесса и прилагает к этому все дипломатические усилия. Ведь в противном случае все происходящее может затронуть и страны Центральной Азии и обернуться масштабной гуманитарной катастрофой в самом Афганистане.

"Страна, которая пережила трагические конфликты поколений, выходит из-под контроля. Это невероятная трагедия для многострадального народа. Я призываю все стороны конфликта сесть за стол переговоров", - призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сотрудники посольств многих стран и международных миссий в Кабуле готовятся покинуть страну. Эвакуацию своих граждан начала Великобритания. О временном закрытии дипмиссии объявили власти Норвегии. Покидают Афганистан сотрудники посольств Дании и Германии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания заявил, что альянс пока сохраняет свое представительство в стране и будет поддерживать армию Афганистана сколько сможет.

"Страны НАТО глубоко озабочены высоким уровнем насилия в результате наступления движения "Талибан", включая нападения на гражданских лиц, целенаправленные убийства, а также сообщения о других серьезных нарушениях прав человека. Движение “Талибан" должно понять, что их не признает международное сообщество, если они силой возьмут власть в Афганистане", - заметил генеральный секретарь НАТО.

Президент Афганистана Ашраф Гани намерен обратиться к жителям в связи с обострением внутриполитической обстановки. По некоторым данным, он может покинуть страну уже в ближайшее время.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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