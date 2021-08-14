"Здоровая нация": в России отмечают День физкультурника

Прославленные спортсмены провели тренировки по всей стране

14 августа в России отмечается День физкультурника. Профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни поздравил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, чтобы каждый мог заниматься спортом, важно уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной инфраструктуры.

Обращение к любителям спорта на своих страницах в социальных сетях опубликовал и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, быть в хорошей физической форме - норма современной жизни. Поэтому в столице создают все условия для развития массового спорта. Ремонтируют и открывают новые тренажерные залы, бассейны, велодорожки, теннисные корты. Во всех округах строят футбольные поля профессионального уровня. А при благоустройстве парков и районов возводят спортплощадки и воркаут-комплексы.

В честь праздника по инициативе "Единой России" по всей стране прошла "Зарядка со звездой". Тренировки провели прославленные спортсмены, в том числе участники Олимпиады в Токио.

В Мурманской области акция состоялась в городе Кола. Зарядку там провела легендарная легкоатлетка Лариса Круглова.

"Россия - это сильная страна, а сильная страна начинается со здоровья нации. Здоровая нация - это здоровый образ жизни. Чем больше у нас детей взрослых занимаются, тем мы становимся крепче и сильнее", - отметила она.

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