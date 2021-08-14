Андрей Картаполов и Александр Мажуга обсудили меры правовой поддержки выпускников вузов при трудоустройстве

Важен диалог между выпускниками и работодателями

Для успешного трудоустройства выпускников необходимо выстраивать тесные связи вузов и предприятий.

К такому мнению пришли замминистра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов и профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга в ходе круглого стола "Содействие студентам в первом трудоустройстве".

Столичные предприятия стремятся обеспечить стажировки и дальнейшее трудоустройство выпускников вузов. Однако стоит учитывать, что экономика постоянно меняется, требуются новые компетенции. Необходимо комплекс мер, который будет отвечать запросам и работодателей, и выпускников.

"Одной из ключевых мер здесь должна стать возможность для студентов еще во время учебы познакомиться с работой разных компаний и производств, погрузиться в процесс и понять нюансы", - отметил Мажуга.

Значительную поддержку молодым специалистам при поиске работы могут оказать онлайн-сервисы, где собраны проверенные работодатели, размещающие реальные вакансии, отметил Мажуга. В качестве примера работающего механизма он привел сервис по поиску работы, который запустил комплекс "Техноград" на ВДНХ.

В свою очередь Картаполов рассказал об опыте трудоустройства выпускников военных вузов и о подготовке офицеров при гражданских ВУЗах.

"Курсанты, проходящие военное обучение в учебных военных центрах, получают ряд преимуществ и льгот <…> Кроме того, студенты после окончания ВУЗа имеют возможность в ходе военной службы по призыву поступить на контрактную службу и при условии соответствия с полученного образования и военно-учетной специальности назначаются на офицерскую должность с получением первичного офицерского звания", - сообщил он.

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