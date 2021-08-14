Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Судьба пятерых остается неизвестной

Спасатели извлекли из озера тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.

Чтобы поднять тела на поверхность потребовалась помощь водолазов и глубоководных аппаратов, сообщили РИА Новости в МЧС России. Судьба пятерых остается неизвестной.

По словам, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, тело одного из погибших принадлежит пилоту.

Вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в озеро в Кроноцком заповеднике утром 12 августа. Чудом спаслись восемь человек. Возбуждено уголовное дело, создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия.

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