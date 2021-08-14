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Орбакайте с платком на голове перепутали с Пугачевой (фото)

19:39
  • суббота
  • 14 августа 2021

Певица унаследовала от матери узнаваемую внешность

Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографией с отдыха в Греции.

Артистка проводит отпуск в круг семьи на острове Миконос. Новые снимки певицы застали врасплох подписчиков. Орбакайте в ярком платье и с платком на голове спутали с ее звездной мамой – Аллой Пугачевой.

"Это мама или дочь? Так похожи!", - комментарии такого рода оставили под фотографией восторженные подписчики.

Поклонники отметили, что Орбакайте унаследовала не только творческие таланты своей мамы, но и ее узнаваемую внешность.

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