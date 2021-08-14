Орбакайте с платком на голове перепутали с Пугачевой (фото)

Певица унаследовала от матери узнаваемую внешность
Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографией с отдыха в Греции.
Артистка проводит отпуск в круг семьи на острове Миконос. Новые снимки певицы застали врасплох подписчиков. Орбакайте в ярком платье и с платком на голове спутали с ее звездной мамой – Аллой Пугачевой.
"Это мама или дочь? Так похожи!", - комментарии такого рода оставили под фотографией восторженные подписчики.
Поклонники отметили, что Орбакайте унаследовала не только творческие таланты своей мамы, но и ее узнаваемую внешность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram