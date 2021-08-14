Зеленский защитил темнокожего олимпийца

Проявления расизма на Украине недопустимы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против расизма и ксенофобии после инцидента с темнокожим спортсменом Жаном Беленюком.

Ранее в центре Киева неизвестные попытались спровоцировать Беленюка на конфликт, выкрикивая оскорбления в его адрес по поводу его происхождения. Отец Жана из Руанды, а мать – украинка. После инцидента спортсмен обратился к своим подписчикам с вопросом, может ли олимпийский чемпион чувствовать себя в безопасности в родной стране.

"Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их", - написал Зеленский в своем Twitter, комментируя инцидент.

Президент назвал Бенелюка одним из достойнейших сынов Украины и подчеркнул, гимн страны на Олимпиаде в Токио прозвучал именно благодаря ему.

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