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На Украине предрекли снятие антироссийских санкций из-за ошибки Зеленского

13:49
  • суббота
  • 14 августа 2021

Странам Европы эти ограничения невыгодны

Евросоюз может снять антироссийские санкции в ближайшее время из-за ошибки украинских властей.
Совет ЕС продлил антироссийские санкции

Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш". По его словам, на этот шаг Запад может подтолкнуть отказ Киева выполнять Минские договоренности. В частности, президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предусматривающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона о статусе Донбасса.

"Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел", – добавил Мураев.

Европейские производители недосчитываются десятков миллиардов евро из-за санкционной войны, отметил он.

Месяц назад Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине.

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