Иконостас из векового дуба установили в храме 12 апостолов в Москве

Дерево пострадало во время урагана в Донском монастыре

В московском районе Ховрино готовят к вводу в эксплуатацию храмовый комплекс в честь 12-ти апостолов. Результаты работ оценил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь возведена по индивидуальному проекту и рассчитана на 400 прихожан. Верхний храм выполнен в традициях деревянного зодчества - из сруба красноярской лиственницы. Иконостас изготовлен из векового дуба, поврежденного во время урагана на территории Донского монастыря. В центре установлено большое паникадило, на нем изображены иконы 12-ти апостолов.

Сейчас завершают отделочные работы в приходском доме и благоустройство территории, передает "ТВ Центр".

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