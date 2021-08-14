Москвичам выпала возможность потренироваться с чемпионами мира по боксу

Спортсмены проведут открытую тренировку

Сегодня, 14 августа, по всей столице проходят спортивные мероприятия для жителей разных возрастов. Одно из них - состоялось на западе Москвы.

Открытую тренировку по боксу провели чемпионы мира. Среди участников не только юные спортсмены, но и любители активного образа жизни. В программе - разминка и мастер-классы. Главная цель - заинтересовать детей и подростков занятиями физической культурой, а также привлечь внимание к развитию спортивной инфраструктуры, передает "ТВ Центр".

Как отметил журналист Евгений Попов, вопрос доступности юношеского спорта очень актуален и на эту тему постает много обращений от жителей.

"Эту ситуацию надо срочно выправлять, тем более есть энтузиасты, есть тренеры с горящими глазами, есть на кого ровняться. Только боксеры в Токио нам только что принесли 6 медалей и поэтому необходимо, конечно, обратить на это особое внимание. Ну и мы все рады, что жители района имеют возможность сегодня потренироваться с такими прославленными спортсменами", - заметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram