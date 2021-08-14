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В Грузии один удар молнии погубил более полутысячи овец (видео)

16:52
  • суббота
  • 14 августа 2021

Тела не смогут спустить с горы

В Грузии один удал молнии убил 550 овец. Инцидент произошел на горе Диди-Абули в Ахалкалакском муниципалитете. Ночью в регионе разыгралась сильная гроза, а утром в администрацию поступил звонок от фермера, который рассказал о гибели нескольких сотен овец. Всего на горе паслись около двух тысяч животных.
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Одну овцу забрали на экспертизу, тела остальных сожгут, так как спустить с горы такое количество мертвых овец невозможно.

"Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец", - заявил заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе.

Теперь власти подсчитывают убытки. Стоимость одной овцы в Грузии в переводе на российские рубли составляет примерно 8,5 тысячи рублей. Там образом ущерб может достигнуть 4,5 миллиона рублей.

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