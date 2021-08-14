Жители Анапы спасают свои жизни на надувном драконе (видео)

При наводнении все средства хороши

В Анапе для эвакуации отдыхающих туристов и местных жителей используют необычные плавательные средства.

Так, в поселке Джемете использовали надувного дракона, который в "мирное время" используется для катания по морю.

На видео можно заметить, что на бывший аттракцион погрузили людей, чемоданы и сумки. Их повезут в пункт временного размещения.

В социальных сетях шутят, что российские туристы продолжают отдыхать, несмотря на стихию.

Ранее в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. За прошедшую ночь выпала трехмесячная норма осадков.

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