Националисты устроили драку с полицией у офиса Зеленского

Протестующие недовольны властью
На Украине перед офисом президента Владимира Зеленского произошли столкновения между националистами и силовиками.
Как стало известно изданию "Страна", сторонники запрещенной в России организации "Национальный корпус" отказались выполнять требования по досмотру при проходе к офису президента и сцепились с полицией.
Сотрудникам МВД пришлось применить слезоточивый газ. Драку до сих пор не разняли. Протестующие скандируют националистические речевки и выражают недовольство властью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram