Националисты устроили драку с полицией у офиса Зеленского

Протестующие недовольны властью

На Украине перед офисом президента Владимира Зеленского произошли столкновения между националистами и силовиками.

Как стало известно изданию "Страна", сторонники запрещенной в России организации "Национальный корпус" отказались выполнять требования по досмотру при проходе к офису президента и сцепились с полицией.

Сотрудникам МВД пришлось применить слезоточивый газ. Драку до сих пор не разняли. Протестующие скандируют националистические речевки и выражают недовольство властью.

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