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Кузнецова предложила добавить в программу "Единой России" блок о защите семей

15:38
  • суббота
  • 14 августа 2021

Помощь нужно оказывать и родителям, и детям

Народной программе партии "Единая Россия" необходим отдельный блок по защите семьи и детства. Об этом сегодня заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время рабочей поездки в Калужскую область.

Там она посетила школу, детский технопарк, а также провела встречу в штабе общественной поддержки "Единой России", передает "ТВ Центр". В ходе дискуссии была предложена идея организовать программу помощи родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Анна Кузнецова поддержала эту инициативу.

"Про родителей забывают не только сами родители. К сожалению, порой они не включены в эту систему поддержки и помощи. Абсолютно точно нужно исправлять эту сторону вопроса и обязательно нужно готовить специалистов, которые будут работать не только с ребенком, но и со всей семьей", - подчеркнула омбудсмен.

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