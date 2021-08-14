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Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в России

15:13
  • суббота
  • 14 августа 2021

Кубань и Крым в воде, Сибирь и Дальний Восток горят

Масштаб природных бедствий в ряде российских регионах носит беспрецедентный характер.

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Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке <…> лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", - сказал он.

Президент подчеркнул, что региональные власти должны быть готовы к срочной эвакуации населения из зоны риска. Все средства должны приведены в готовность в сжатые сроки.

"Действовать нужно быстро и максимально эффективно", - подчеркнул Путин.

Кроме того, необходимо создать условия для жизни людям, находящимся в постоянной зоне риска из-за природных пожаров. МЧС и региональным властям следует приступить к оценке ущерба в зонах ЧС и подготовить планы по восстановлению жилья.

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