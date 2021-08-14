Стало известно, где построят новый российский город по замыслу Шойгу

Реализация проекта начнется в 2022 году

Первый построенный с нуля город могут построить на границе двух российских регионов – Хакасии и Красноярского края.

Место возведения нового населенного пункта удалось узнать URA.RU. Это Минусинская котловина. Ожидается, что город начнут возводить уже в 2022 году.

"Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины", - рассказал источник агентства.

Ранее министр обороны России выступил с предложением возвести в Сибири несколько городов с населением до миллиона жителей. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.

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