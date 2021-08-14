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На борту рухнувшего в Турции Бе-200 находились россияне

15:59
  • суббота
  • 14 августа 2021

Всего восемь человек: пять наших соотечественников и трое турков

В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200.

турецкая сторона арендовала его у России для тушения лесных пожаров. Как сообщил источник ТАСС Бе-200 не принадлежит МЧС.

На борту находились восемь человек: пять россиян и трое турков. Их судьба на данный момент неизвестна.  В район крушения направлены спасатели.

Посольство России в Анкаре выясняет обстоятельства аварии. К месту ЧП направлена комиссия Минобороны России.

Новость дополняется 

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