На борту рухнувшего в Турции Бе-200 находились россияне

Всего восемь человек: пять наших соотечественников и трое турков

В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200.

турецкая сторона арендовала его у России для тушения лесных пожаров. Как сообщил источник ТАСС Бе-200 не принадлежит МЧС.

На борту находились восемь человек: пять россиян и трое турков. Их судьба на данный момент неизвестна. В район крушения направлены спасатели.

Посольство России в Анкаре выясняет обстоятельства аварии. К месту ЧП направлена комиссия Минобороны России.

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