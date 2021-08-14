Пять российских военных погибли при крушении Бе-200 в Турции

К месту ЧП направлена комиссия Минобороны России

Пять российских военнослужащих погибли в авиакатастрофе в Турции.

Об этом заявили в Минобороны России. Всего на борту находились восемь членов экипажа: пять россиян и трое турков. Все они погибли.

Упавший самолет Бе-200 принадлежит министерству обороны России, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что катастрофа произошла недалеко от города Кахраманмараш. Самолет заходил на посадку. Турецкая сторона арендовала самолет у России для тушения лесных пожаров.

Посольство России в Анкаре выясняет обстоятельства аварии. В район крушения выехали спасатели. К месту ЧП направлена комиссия Минобороны России.

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