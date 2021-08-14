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Видео катастрофы Бе-200, в которой погибли российские военные

16:35
  • суббота
  • 14 августа 2021

Самолет рухнул при заходе на посадку

В Сети проявилось видео падения российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции.

Бе-200 столкнулся с горой при заходе на посадку после выполнения задач по тушению лесного пожара.

На борту находились восемь человек: пятеро российских военных и трое турков, которые указывали дорогу к очагу пожара. Никто не выжил, заявили в российском военном ведомстве. 

Авиакатастрофа с Бе-200 произошла днем 14 августа недалеко от города Кахраманмараш. Турецкая сторона арендовала самолет у Минобороны России для тушения лесных пожаров.

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